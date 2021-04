Marvel Fighters : un jeu de baston par les créateurs de Mortal Kombat ? Premières rumeurs

C'est la rumeur excitante du moment, partagée par l'insider Daniel Ritchmann qui n'en est pas à son premier coup d'essai : NetherRealm, studio iconique travaillant sur l'excellente franchise Mortal Kombat, développerait actuellement un nouveau jeu de baston intitulé Marvel Fighters. Comme son nom l'indique, celui-ci opposerait des personnages de la fameuse maison de comics avec, on imagine, autant de superhéros que de super-vilains.



Ritchmann déclare aussi que le titre serait conçu pour la PS5, sans mentionner aucunement une autre plateforme et laissant alors penser à une possible exclusivité. Un fait qui ne surprend quand on sait que Sony et Marvel, ça fait un, et que NetherRealm avait pour projet original de faire de Mortal Kombat X une exclu PS3 avant de le façonner finalement sur PS4, Xbox One et PC.



Notons qu'historiquement, ce n'est pas la première fois que NetherRealm touche au monde des super-héros puisqu'elle est derrière les deux épisodes d'Injustice, sortis respectivement en 2013 puis 2017, qui mettaient en scène tous les personnages de l'écurie concurrente de Marvel. De plus, quand les médias PushSquare et GameInformer ont demandé à Ed Boon, patron de NetherRealm et figure iconique de Mortal Kombat, si un potentiel jeu Marvel pouvait voir le jour, celui-ci avait répondu "qu'il ne devrait probablement pas en parler". Intéressant, d'autant plus que cela permettrait de compenser l'échec récent de Marvel vs. Capcom Infinite...