NetherReam (Mortal Kombat) : d'autres projets en préparation, les paris sont ouverts

Même si nous nous sommes déjà autorisés d'autres choses comme les jeux Injustice, et nous avons d'ailleurs d'autres projets en préparation, c'est toujours un plaisir de développer des jeux Mortal Kombat."



On ne sait pas ce que sont "ces autres projets", ni à quel stade de conception ils en sont ou s'ils sont prévus à la commercialisation, mais ils existent bien dans les couloirs de l'organisation. Un autre jeu de combat ? Quelque chose de plus exotique ? Ou bien des softs mobiles à l'image de Batman Arkham City Lockdown, sorti en 2011 ? Il va visiblement falloir patienter pour en avoir le cœur net.





Ah, NetherRealms. Studio de la légende Ed Boon à l'origine de Mortal Kombat, difficile de dissocier la fameuse saga de baston de l'entreprise américaine : pourtant, la firme a déjà fait quelques écarts avec Injustice et il semblerait... qu'elle nous concocte encore d'autres surprises.Lors d'un entretien avec Geoff Keighley dans le cadre du Summer Game Fest, M. Boon (pas Danny) s'est exprimé sur l'attachement qui liait la société aux jeux de Scorpion et Sub Zero :