Mortal Kombat 30 ans : une vidéo rétrospective pour rendre hommage à la franchise

Le 8 octobre 2022, cela fera exactement 30 ans que la licence Mortal Kombat a été lancée, puisque le célèbre jeu de baston est né le 8 octobre 1992 dans les salles d'arcade avant d'arriver par la suite sur consoles. En chiffres, ces 30 ans représentent 79 millions de copies vendues et plus de 1 milliard de dollars générés au total, sachant que c'est Mortal Kombat 11 qui s'est le plus vendu avec plus de 15 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Mortal Kombat est de loin le jeu de combat le plus populaire et le plus lucratif du genre, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. En attendant l'annonce de Mortal Kombat 12, le studio NetherRealm et Warner Bros Games rende hommage à la licence, en partageant une vidéo spéciale qui retrace cet anniversaire exceptionnel, du jeu vidéo au cinéma, avec les personnages iconiques de la série tels que Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Johnny Cage, Sonya Blade, Liu Kang, Kung Lao, Kitana, Mileena, Jackson "Jax" Briggs, Baraka et Shang Tsung.Aussi, pour ce 30ème anniversaire de Mortal Kombat, le site officiel MortalKombat.com revêt un habillage spécial, et des bonus ont été prévus pour certains jeux. On apprend par exemple que Klassic Movie Raiden sera disponible dans Mortal Kombat Mobile du 7 au 11 octobre, reprenant l’apparence et la voix de l'acteur Christopher Lambert du film de 1995. Les joueurs peuvent également se connecter tous les jours du 7 au 14 octobre pour gagner des cadeaux et profiter de nouveaux contenus dans le jeu.