Mortal Kombat 12 : le PDG de Warner Bros. fait une boulette et annonce le jeu avec une date de sortie

Alors que Ed Boon calmait les ardeurs des fans de Mortal Kombat il y a quelques mois quant à l'annonce du 12ème épisode, afin sans doute d'entretenir le suspense, David Zaslav, le PDG de Warner Bros. Discovery, a annoncé en toute tranquillité l'arrivée en 2023 de Mortal Kombat 12 lors d'une conférence entre investisseurs. Le passage a même été enregistré et clippé pour ensuite être partagé dans des talk-shows et podcasts aux Etats-Unis, puis relayé sur les réseaux sociaux.





De quoi sans doute faire bouillir le créateur de la saga, lui qui aime faire languir la communauté et jouer avec le silence. Néanmoins, Ed Boon a décidé de désamorcer la boulette de son grand patron en faisant un tweet humouristique à propos d'Injustice 3 ("Alors, qui a entendu l'info sur INJUSTICE 3 ?"). Puisque Mortal Kombat 12 arrivera donc cette année, cela signifie que le jeu aura bénéficié de 4 ans de développement, le précédent Mortal Kombat 11 étant sorti en 2019. Reste à savoir si cette suite poursuivra ce qui a été fait dans la série, ou changera radicalement son gameplay. Wait and see comme on dit...