Mortal Kombat 12 : le producteur du jeu créé un leak volontaire pour jouer avec les internautes

eff Grubb, journaliste chez VentureBeat, que le jeu était en développement dans les studios de NetherRealm. Ce dernier expliquait que les développeurs avaient privilégié la carte de la facilité avec un nouvel épisode de la saga au détriment d'un Injustice 3, plus compliqué à mettre en place en raison des droits d'images de chaque super-héros. Internet fonctionnant aujourd'hui à plein régime autour des fuites et autres rumeurs, les développeurs ont donc décidé de jouer avec ces nouveaux codes de communication. Jonathan Andersen, Senior Producer sur la série, a posté une photo sur son compte Twitter pendant de longues minutes avant de la supprimer. Sur ce cliché enregistré par les internautes, on peut apercevoir plusieurs affiches de différents Mortal Kombat, posés sur un bureau près d'un moniteur d'ordinateur où l'on peut voir afficher le nom de code "MK12_Mast". A côté, on peut apercevoir le bout d'un mail où il est écrit que "nos fans fouillent Internet avec une grande ferveur, à la recherche du moindre indice. Soyez très vigilants avec ce contenu".Mieux, si on s'amuse à analyser la disposition des affiches sur la photo, on constate que les artworks faisant référence à Mortal Kombat 1 sont posés à côté de ceux de Mortal Kombat 2, et comme on sait depuis les interventions de Jean-Claude Van Damme que 1+2 = 12, il se pourrait qu'il s'agisse là aussi d'indices pour mettre les internautes sur cette piste. Toujours est-il que cette mise en scène un peu grossière prouve que NetherRealm Studio préfère créer ce leak volontaire plutôt que d'être victime d'une fuite qu'il n'aurait pas anticiper. Espérons maintenant que ce Mortal Kombat 12 apporte de véritables changements par rapport au précédent qui est encore très frais dans nos esprits, sachant que le suivi du jeu a duré plus de 2 ans.