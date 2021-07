Mortal Kombat 11 : c'est 12 millions de ventes dans le monde, un succès insolent pour un jeu de baston

Sorti il y a plus de 2 ans maintenant, Mortal Kombat 11 reste une valeur sûre du catalogue de Warner Bros Games. L'éditeur américain vient d'ailleurs de mettre à jour les chiffres de vente de son jeu de baston, qui s'élèvent aujourd'hui à 12 millions d'exemplaires écoulés à travers le monde. Pour un genre qui est censé intéressé qu'une niche de joueurs, Mortal Kombat 11 continue de prouver que le jeu de baston peut être à la fois populaire et plaire aux férus des sticks arcade. Si on s'amuse d'ailleurs à reprendre les chiffres globaux, la saga Mortal Kombat représente aujourd'hui 73 millions de copies vendues à travers le globe, ce qui est supérieur à la série Tekken (50 millions worldwide) et Street Fighter (46 millions dans le monde), ce qui signifie que Mortal Kombat domine le marché d'une main de maître, bien que ses ventes se fassent essentiellement sur le marché américain. Warner Bros Games en profite pour faire savoir que le Mortal Kombat Mobile a été téléchargé plus de 138 millions de fois. On imagine qu'un prochain Mortal Kombat 12 trotte déjà dans la tête de Ed Boon, mais d'après les rumeurs, le prochain jeu des studios NetherRealm pourrait bien être un jeu de baston avec les super-héros de Marvel, un certain Marvel Fighters...