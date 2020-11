Mortal Kombat 11 : Christophe Lambert et les acteurs du film de 1995 jouables dans le jeu

La rumeur courait depuis plusieurs mois déjà après que des fichiers sons aient été trouvés dans le jeu Mortal Kombat 11, mais aujourd'hui, c'est on ne peut plus officiel : Christophe Lambert et une partie des acteurs qui ont fait le succès du film Mortal Kombat (sorti au cinéma en 1995) viennent d'intégrer le roster du jeu. Warner Bros. Games et NetherRealm Studios rendent en effet hommage au film culte de Paul WS Anderson (c'était bien avant qu'il ne saccage la licence Resident Evil au cinéma) à travers un pack de skins qui permet du coup de profiter de la modélisation des acteurs. Sont concernés Christophe Lambert dans le rôle de Raiden, mais aussi Linden Ashby et Bridgette Wilson, respectivement dans le rôle de Johnny Cage et de Sonya Blade.



Petit déception néanmoins : si Christophe Lambert est bien reparti en studio pour faire du doublage de son personnage culte de Raiden pour la VO, il n'a malheureusement pas assuré sa voix française. Il en va de même pour Linden Ashby et Bridgette Wilson qui ont été doublés par d'autres comédiens. Ce pack de skins dit Klassic est d'ores et déjà disponible à la vente pour 5,99€. Un plaisir qu'il est impossible de se refuser.