Mortal Kombat 11 : du gameplay brutal opposant Rambo à Terminator, un duel déjà mythique

Non content d'avoir déjà ajouté un tas de personnages cultes comme le Joker, Spawn ou Robocop, NetherRealm s'apprête à faire très fort en intégrant deux figures mythiques du cinéma : John Rambo, campé par Sylvester Stalone, et le Terminator, auquel Arnold Schwarzenegger prête ses traits. Forcément, l'annonce de ces deux mastodontes excite la forte communauté de Mortal Kombat 11 qui s'imagine tout le potentiel d'un combat opposant ces personnages au charisme légendaire : en attendant de pouvoir mettre les mains sur ce deuxième pack de personnages, Warner Bros. vient tout juste de diffuser une vidéo de gameplay exauçant ce vœu précis. Et comme l'on pouvait s'y attendre, le résultat est sans appel : sanglant, brutal et sans aucune retenue, avec une Fatalité d'une sauvagerie dérangeante. Du Mortal Kombat dans toute sa splendeur...