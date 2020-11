Mortal Kombat 11 : voici le trailer de Mileena, elle ne fait clairement pas dans la dentelle

Décidément, l'excellent Mortal Kombat 11 est encore loin d'avoir dit son dernier mot. Après avoir déjà dévoilé Rambo et Rain, une troisième tête doit encore rejoindre le casting à travers le deuxième pack de Kombattants : il s'agit de la mythique Mileena qui, comme à son habitude, semble éprouver un malin plaisir quand il s'agit de broyer ses adversaires. Histoire de la présenter avec tout le charme qu'elle mérite, NetherRealm nous a donc concocté sa bande-annonce dédiée : l'occasion d'admirer ses combos, ses animations mais aussi et surtout sa Fatalité... qui éclabousse. Bon appétit.On rappelle que Mortal Kombat 11 se proposera bientôt dans une version Ultimate, qui regroupera l'intégralité des DLC, tout en bénéficiant des avantages de la PS5 et de la Xbox Series X. Le rendez-vous nous est ainsi donné le 17 novembre prochain.