Mortal Kombat 11 : le jeu débarque enfin sur les consoles next-gen, un trailer de lancement brutal

comprend l'intégralité des DLC, à savoir l e Kombat Pack 1 (Shang Tsung, Nightwolf, Sindel, le Joker, Terminator T-800, Spawn et 25 skins de personnages), Mortal Kombat 11 : Aftermath (Fujin, Sheeva, RoboCop, une extension consacrée au mode "Histoire" et 10 skins de personnages) et le

Mortal Kombat 11 Ultimate est enfin disponible sur Xbox Series S, Xbox Series X et PS5. C'est en effet ce qu'annonce Warner Bros. Interactive Entertainment par le biais d'un communiqué officiel, en dévoilant un trailer de lancement bien brutal. L'occasion de rappeler que cette nouvelle version du jeu de baston de NetherRealm StudiosKombat Pack 2 (Mileena, Rain et Rambo).Naturellement, ceux qui possèdent déjà le jeu sur les consoles de la génération précédente peuvent bénéficier d'une mise à jour gratuite, afin de profiter de Mortal Kombat 11 sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S. D'ailleurs, il est précisé qu'un patch est disponible pour les machines de Microsoft si l'on souhaite bénéficier des cinématiques en 4K. Le cross-play n'a pas non plus été oublié, sachant que seuls certains modes ne sont concernés. Enfin, et vous l'aurez déjà compris, Mortal Kombat 11 Ultimate débarque aussi sur PC, Xbox One, PS4, Stadia et Nintendo Switch.