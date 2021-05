Quand Ed Boon (Mortal Kombat) avoue face-caméra avoir été contacté par Marvel pour un jeu de baston

Depuis quelques jours, Internet s'enflamme suite aux rumeurs d'un certain Marvel Fighters, un jeu de baston que le studio NetherRealm (Mortal Kombat) serait en train de développer. Des déclarations de l'insider Daniel Ritchmann, réputé pour ses leaks autour du MCU, qui font d'ores et déjà fantasmer beaucoup de monde, qui aimerait voir débarquer un jeu de baston similaire à ce que le studio a fait avec Injustice 1 et 2, mais du côté de l'écurie Marvel. Nombreux sont les joueurs qui ont rappelé, à juste titre d'ailleurs, que le NetherRealm Studios est la propriété de Warner Bros, qui détient les licences DC, et qu'il est donc fort impossible qu'un tel éditeur puisse laisser l'un de ses studios travailler pour son concurrent principal qu'est Marvel. On rappellera que les jeux LEGO Marvel, développés par le studio TT Games, ont pourtant été édité par Warner Bros Games sans que cela ne choque personne.Aussi, pour appuyer la rumeur de Daniel Ritchmann, un certain Ben Hanson a déterré une interview de Ed Boon, créateur de la saga Mortal Kombat, dans laquelle il avoue en 2019 face-caméra avoir été contacté par Marvel pour réaliser un jeu de combat avec les super-héros de cette même écurie. Un aveu que Ed Boon semble d'ailleurs regretté à un moment donné, comme s'il avait fait une boulette, précisant par la suite qu'il rêverait de faire un jeu de baston Marvel, mais aussi un affrontement entre les persos de DC et ceux de l'écurie Marvel. De quoi renforcer davantage cette rumeur de plus en plus plausible...