Mortal Kombat 11 : regardez le Joker déchiqueter ses adversaires dans ce trailer

Après avoir bousculé le Septième Art avec un film nominé aux Oscars et d'ores et déjà récompensé aux Golden Globes, le Joker continue de tracer sa route à travers les différents médiums : le jeu vidéo n'est clairement pas exclu pour notre terrible criminel qui arrivera très bientôt dans Mortal Kombat 11 à travers son season pass : justement, NetherRealm vient d'en dévoiler le trailer de gameplay... et il fait preuve d'un sadisme très reconnaissable.L'ennemi absolu de Batman dévoile même sa Fatalité sanglante, dans laquelle il démembre inlassablement son adversaire : pas de doute, le bonhomme ne fait pas dans la dentelle et c'est bien tout ce que l'on en attendait. Au passage, on notera que le design du personnage a bien changé depuis sa première apparition dans une bande-annonce il y a des mois... ce qui n'est pas plus mal.