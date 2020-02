Mortal Kombat 11 : le design de Spawn enfin révélé et il pète la classe

Après le Joker et sa Fatalité éclaboussante , Mortal Kombat 11 accueillera prochainement un tout nouveau personnage et pas des moindres : son petit nom, c'est Spawn, et c'est loin d'être un illustre inconnu. Le personnage phare de la bande-dessinée pondue en 1992 viendra donc violenter Scorpion et autres Sub-Zero d'ici quelques semaines.Bonne nouvelle : Todd McFarlane vient tout juste de dévoiler le design officiel du justicier à travers une figurine McFarlane Toys de sept pouces. Comme l'on pouvait s'en douter, l'homme est on ne peut plus classe et redoutable : on a très hâte d'être le 8 mars, date à laquelle son premier trailer tombera. Vite, du sang.