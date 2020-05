Mortal Kombat 11 Aftermath : toute l'histoire résumée par Johnny Cage, ça vaut le détour

Bientôt, Mortal Kombat 11 accueillera une toute nouvelle extension nommée Aftermath et en plus, bien sûr, de nouveaux personnages jouables, celle-ci prolongera l'histoire avec un pan scénaristique inédit. Afin de bien en comprendre les enjeux pour les nouveaux venus et, aussi, pour se remémorer les souvenirs de l'an passé, ce bon vieux Johnny Cage nous explique toute la trame dans une vidéo bien punchy. À sa façon bien sûr, et c'est pour cela qu'on l'aime.On rappelle que parmi les nouveaux venus de ce très gros DLC figurent RoboCop , Fujin et Sheeva ainsi que tout un tas d'autres contenus, comme ces charmants Friendships dont voici quelques extraits . Aftermath débarquera demain sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch pour la modique somme de 39,99 euros.