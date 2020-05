Mortal Kombat 11 : les Friendships ont droit à un trailer officiel, Why Can't We Be Friends ?

Le 26 mai prochain, c'est dans quelques jours, le jeu Mortal Kombat 11 va jouir d'une nouvelle extension. Baptisé "Aftermath", ce contenu supplémentaire va permettre de prolonger le mode Histoire de nouveaux rebondissements. Car le victoire de Liu Kang sur Kronika n'est pas vraiment totale, puisque Shang Tsung est de retour avec de nouveaux protagonistes à ses côtés, prêts à déjouer les plans de notre king fu master et de son mentor Raiden. Si l'on va pouvoir en savoir plus sur le lore, profiter de nouvelles recrues telles quem Sheeva, Fujin et Robocop, il sera également possible de choisir de déclencher des Friendships bienveillants à la place des Fatalités dégueulasses. Et histoire d'enrober tout cela avec une bonne musique, c'est Why Can't We Be Friends ? du groupe WAR qui a été choisi. Good choice.