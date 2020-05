Mortal Kombat 11 : du gameplay bien brutal avec Robocop et le Terminator, ça déglingue sévère

Attendue pour le 26 mai prochain sur Xbox One, Nintendo Switch, PC et PS4, l'extension "Aftermath" de Mortal Kombat 11 s'offre un nouveau coup de projecteur. En effet, Warner Bros. Interactive Entertainment propose de découvrir du gameplay inédit opposant le Terminator à Robocop ; et le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux robots se rendent coup pour coup avec une brutalité extrême. Le coup de fusil à pompe à bout portant sur la tête d'Alex Murphy en est un parfait exemple, tout comme le coup de poing du policier d'OCP qui transperce le T-800 dans une giclée de sang. Bref, âmes sensibles s'abstenir.Le trailer ne se contente pas de mettre en avant le Terminator et Robocop, puisque l'on a également droit à un rapide aperçu de Fujin. Même si l'on a déjà eu l'occasion de le voir à l'oeuvre, on espère d'autres vidéos consacrées au Dieu du vent. En attendant, on rappelle que le DLC "Aftermath" marquera également l'apparition de Sheeva dans le casting de Mortal Kombat 11, un personnage que les puristes de la licence connaissent bien.