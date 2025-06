Agatha Christie Mort sur le Nil : Microids lâche le trailer de gameplay, une démo jouable en plus

Annoncé en décembre dernier avec un teaser bien trop léger, Agatha Christie Mort sur le Nil se dote enfin d'un trailer de gameplay. Dans la lignée du Crime de l'Orient Express sorti en 2023, l'idée et de proposer une réinterprétation du célèbre roman, en intégrant un second protagoniste inédit dans le jeu, en la personne de Jane Royce. Aux côtés d’Hercule Poirot, elle va donc enquêter sur le meurtre de son côté. Le gameplay repose ainsi sur une alternance entre ces deux personnages, dont les méthodes d’investigation diffèrent. Si le point de départ reste fidèle au roman original – une croisière sur le Nil interrompue par un meurtre –, le scénario s’enrichit d’une nouvelle trame parallèle, menée par Jane Royce. Cette dernière mène une enquête transnationale, de Londres à Majorque, en passant par New York, jusqu’à rejoindre Poirot en Égypte, à Abou Simbel.

Microids Studio Lyon impose son style et ses bonnes idées en proposant un récit ancré dans les années 1970, une période de profonds bouleversements sociaux, comme la montée des mouvements féministes, les revendications des minorités, le changement des mentalités, et tout ceci va servir de toile de fond à une intrigue plus ancrée dans le réel. Sur le plan ludique, Agatha Christie Mort sur le Nil va proposer plusieurs fonctionnalités nouvelle comme une carte mentale dynamique, qui permet de rassembler, organiser et analyser les indices pour en tirer des déductions logiques, essentielles à la progression. Il y a aussi un système de confrontation, où le joueur peut utiliser ses preuves pour interroger les suspects, les pousser dans leurs retranchements et révéler les incohérences. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'enrichissement des profils, permettant à chaque personnage de disposer d’un profil à compléter grâce à l’observation, l’écoute et l’interaction. Enfin, sachez que le jeu proposera aussi de nouvelles mécaniques d’enquête, avec filature, espionnage, crochetage ou encore reconstitution mentale.





À l’occasion du Steam Néo Fest (du 9 au 16 juin 2025), une démo jouable est déjà accessible. Elle propose aux joueurs de découvrir les premières heures du jeu, d’en tester les mécaniques et de s’immerger dans l’univers de cette relecture du roman culte. Quant à la sortie du jeu complet, elle est prévue pour septembre 2025 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.