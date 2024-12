Microids annonce Agatha Christie Mort sur le Nil, voici les premiers détails, images et vidéo

mouvements féministes, l'émergence des droits des minorités et la libération des mœurs. Et puis n'oublions pas que cette époque marque aussi l'explosion du disco, des pattes d'éph et du psychédélisme. Pour le reste, c'est toujours à bord d'un bateau qu'il va falloir élucider un crime odieux. A l'images du Crime de l'Orient Express, la mécanique des deux personnages jouables seront repris, avec d'un côté Hercul Poirot et de l'autre Joanna Locke.



Toujours aussi boulimique quand il est question de sortir des jeux vidéo à la pelle, Microids nous annonce l'arrivée d'un nouveau titre pour 2025. Il s'agit d'



« Les retours des joueurs sur Le Crime de l’Orient-Express, où Hercule Poirot partageait déjà l’enquête avec une deuxième détective, Joanna Locke, ont été précieux pour orienter le développement de Mort sur le Nil. Nous avons relevé le niveau de difficulté avec des énigmes plus complexes et offert davantage de liberté dans la progression de l’enquête. De plus, l’aventure tisse encore plus étroitement les récits d’Hercule Poirot et de Jane Royce, la nouvelle détective », déclare David Chomard, CEO de Microids Studio Lyon, qui confirme un récit plus dense, avec des surprises puisque cette nouvelle enquête se situe après les événements du livre. La sortie d'Agatha Christie Mort sur le Nil est programmée pour 2025 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.