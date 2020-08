Hitman III : sur PC, l'agent 47 fera ses premiers meurtres sur l'Epic Games Store

Bien qu'il fût dévoilé lors du reveal PS5 et qu'IO Interactive se plaît à vanter les capacités de la console ( qui profiteront d'ailleurs à l'expérience ), Hitman III sera bien un jeu multi-plateformes dont le PC fait évidemment partie. Les Suédois viennent ainsi donner un détail crucial concernant cette version : le titre sera une exclusivité Epic Games Store lors de sa sortie, en janvier prochain.Epic Games s'est donc octroyé, une fois de plus, un argument majeur dans sa bataille face aux autres magasins digitaux : notons toutefois qu'il s'agit d'une exclusivité temporaire et qu'au bout de douze mois, l'agent 47 s'en ira proposer ses contrats chez la concurrence (dont Steam) si le cœur lui en dit.D'ailleurs, le studio de développement qui se charge maintenant de l'auto-édition du jeu a livré hier un trailer inédit , dévoilant un tout nouveau level situé dans un gigantesque manoir britannique. Notre tueur chauve va avoir du pain sur la planche.