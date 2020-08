Hitman 3 : l'agent 47 se la joue Sherlock Holmes dans un nouveau trailer très british

Si Hitman III se plaira à rendre compatibles tous les niveaux des deux précédents jeux tout en leur faisant bénéficier d'une jolie mise à niveau technique, le titre proposera (et heureusement) une toute nouvelle aventure découpée en chapitres, comme à l'habitude de la saga ces dernières années. Ainsi, en plus du level de Dubaï déjà présenté, le soft d'IO Interactive nous emmènera au Royaume-Uni, et plus précisément dans un gigantesque manoir anglais : c'est au sein d'une famille riche, raffinée mais au passé trouble que l'agent 47 viendra faire ses petits meurtres... sous l'apparence d'un détective privé. La référence à Sherlock Holmes, Hercules Poirot et autres grands noms de la culture anglaise est on ne peut plus claire et, histoire de mettre un premier pied dans cette ambiance si particulière, les Danois nous fournissent un nouveau trailer. Que voici, d'ailleurs.Hitman III sortira en janvier 2020 sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X et Xbox One. Plus que quelques mois d'attente !