Hitman 3 : Io Interactive fait l'unboxing de l'édition deluxe, mais sans rien déballer, un concept

La sortie de Hitman 3 approche à vitesse grand V, et on va pas vous le cacher, nos sessions de tests ont d'ores et déjà bien avancées. En attendant de vous livrer notre verdict final sur cette suite très attendue, sachez que du côté de chez Io Interactive, on a décidé de communiquer autour de l'édition deluxe qui sera mise en vente le 20 janvier prochain. Afin de nous donner plus de détails sur cette version deluxe, le studio danois nous propose une vidéo unboxing, mais sans en faire le déballage. Le genre de concept inattendu, mais qui a bel et bien eu lieu, puisque Clemens Koch (qui est Community Developer chez Io Interactive) est juste face-cam à nous détailler le contenu de l'édition deluxe. Ni plus ni moins. Pas de boîte à nous présenter, encore moins à déballer, tout est est montré à travers des images d'illustrations, tout comme les bonus. Alors pourquoi une telle entourloupe ? Tout simplement parce qu'il s'agit de bonus in-game et que la BO ou l'artbook ont malheureusement été digitalisées. Alors à quoi bon parler d'unboxing ? Clairement, il s'agit d'une erreur de communication, a minima de wording.

Hitman 3 - Edition Deluxe





Contenu :

– Le jeu

– boitier standard (à confirmer)





Contenu démat :

– Contrats Escalade Deluxe

– Costumes et objets Deluxe

– Bande originale numérique

– Artbook numérique “World of Hitman”

– Commentaires du réalisateur