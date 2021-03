Hitman III : un trailer classieux pour annoncer "Seven Deadly Sins", la 1ère grosse extension

Sorti en janvier dernier, Hitman III fut un excellent crû pour tous les amateurs d'infiltration, comme l'on s'y attendait. La nouvelle aventure de l'agent 47 est certainement sa plus aboutie et malgré une rejouabilité exquise, les joueurs pourront bientôt s'atteler à un nouveau périple sanglant grâce à une toute première extension : voici donc "Seven Deadly Sins", une portion inédite qui se concentrera sur les sept péchés capitaux. Et parce que sept semble être le nombre fétiche de ce DLC, il sera divisé en sept épisodes qui sortiront progressivement à partir de la fin du mois.Le tout premier épisode, qui se concentrera sur l'avarice, débarquera le 30 mars prochain et pourra être acheté pour 4,99 euros : il comprendra un nouveau niveau, un nouveau costume et deux nouveaux items, lesquels peuvent tous être aperçus dans le trailer ci-dessous. Pour l'ensemble des sept opus, le pack sera vendu à 29,99 euros. Il est temps de ressortir ses instincts de chasseur.