Hitman 3 : le mode VR à nouveau détaillé, on pourra jouer à la trilogie en réalité virtuelle

Il ne reste plus que quelques semaines avant la sortie de Hitman 3 et Io Interactive a décidé de mettre l'accent cette fois-ci sur l'une de ses fonctionnalités inédites : la possibilité de jouer à la trilogie en réalité virtuelle. Ce n'est pas une surprise puisque l'annonce avait été faite en août dernier lors du State of Play de Sony, puisque seul le casque de Sony est conservé par ce mode immersif. Cela signifie qu'il faudra impérativement acheter les versions PS4 ou PS5 pour pouvoir bénéficier de ce bonus très attrayant. En attendant de vous livrer nos impressions manette en mains demain, voici le trailer qui révèle le gameplay en VR.