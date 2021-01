Hitman 3 : il finit la Mission de Dubai en 17 secondes !

Disponible depuis quelques jours à peine sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S, Hitman 3 n'a déjà plus aucun secret pour certains joueurs, les speedrunners pour ne pas les nommer. Un certain Frote7 est en train de créer le buzz depuis qu'il a posté une vidéo dans laquelle il parvient à terminer le premier niveau, celui qui se situe à Dubai, en l'espace de 17 secondes. La mission consiste pour l'Agent 47 d'éliminer deux agents de l’organisation Providence, sachant que ces derniers se déplacent régulièrement et sont souvent accompagnés de plusieurs soldats. Après avoir étudié le level design et sans doute le pathfinding des ennemis, Frote7 sait exactement comment assassiner ces deux cibles, tout en se débarrassant des témoins occulaires. Pour ce faire, non seulement il faut faire preuve d'une précision redoutable, puisqu'il doit abattre ses cibles d'une balle dans la tête le plus vite possible, mais aussi endormir les témoins en utilisant un sachet de magnésium. Si Frote7 s'utilise aucun bug ou glitch dans le jeu, il fait tout de même appel à des raccourcis qui lui permettent de déverrouiller les portes lors de sa première partie. Il n'empêche que l'exploit mérite d'être partagé.