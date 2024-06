Hitman 3 : Conor McGregor, la star du MMA, est la nouvelle cible à éliminer

Puisque son retour dans l'octogone n'est pas encore pour tout de suite, Conor McGregor continue de s'exhiber ailleurs. Au cinéma, en streaming il y a quelques mois dans le remake de Roadhouse avec Jake Gyllenhaal et puis maintenant un jeu vidéo. La star du MMA intègre en effet le jeu Hitman 3 en tant que cible à abattre et c'est dans le rôle du Disruptor qu'il va se frotter à l'Agent 47. Dans l'histoire qui a été concoctée, on apprend que le personnage de McGregor s'est pris le chou avec le PDG d'une importante entreprise technologique, mettant ainsi une cible dans son dos. De quoi enthousiasmer le principal intéressé, qui a pris la parole : “L’ère du Disruptor est arrivée ! J’ai eu beaucoup de plaisir à créer ce personnage et à l’amener à la vie. J’ai hâte de voir les joueurs essayer de l’affronter. L’Agent 47 est en route pour le combat de sa vie” a déclaré Conor McGregor.





La mission du Disruptor va se dérouler sur l’île de Sgàil lors d'un conclave de la société secrète de Ark, une organisation composée des personnes les plus riches et puissantes au monde. La mission est disponible gratuitement pour les nouveaux joueurs de HITMAN dans le Starter Pack Gratuit, avec en prime la possibilité de rejouer la mission autant de fois qu’ils le souhaitent durant toute sa durée. Quant aux joueurs de HITMAN World of Assassination, ils peuvent accéder à la mission du Disruptor gratuitement et ce depuis le 27 juin 2024. Sinon, la mission du Disruptor est disponible pour tous sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et même Nintendo Switch.