Hitman 3 : 5 min de gameplay pour découvrir la mission d'ouverture à Dubai

Avec un lancement prévu pour le 20 janvier prochain, Hitman 3 sera le premier grand jeu à débarquer en 2021. Même s'il fait davantage partie des jeux old gen que next gen, les développeurs de Io Interactive précise tout de même que sur PS5 et Xbox Series X|S, il sera possible de profiter de la 4K, du 60fps et même du HDR, le tout combiné ensemble. Il faut dire que visuellement, le jeu n'a pas vraiment beaucoup évolué depuis le deuxième épisode et il tentera de se rattraper autrement. En attendant, on peut découvrir 5 min de gameplay de la mission d'ouverture à Dubai, où l'on peut voir un Code 47 qui vient d'atterrir sur le toit du monde depuis les cieux, avant de pénétrer dans ce qui semble être une réplique du Burj Khalifa. C'est partagé par nos confrères américains de Game Informer qui ont eu l'exclusivité de cette vidéo.