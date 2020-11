Hitman 3 : Code 47 va faire un détour en Chine à Chongqing, de la 4K, du 60fps et du Ray-Tracing

Toujours en développement dans les studios de Io Interactive, Hitman 3 arrivera dans quelques mois, le 20 janvier 2021 si tout va bien. Histoire de nous montrer que le développement avance bien, une nouvelle vidéo du jeu a été publiée pour nous montrer l'un des lieux que l'on va pouvoir découvrir dans cette nouvelle itération, notamment la ville de Chongqing, qui se situe en Chine. L'ambiance y est très pluvieuse, ce qui permet aux développeurs de mettre en avant les capacités techniques des nouvelles consoles (PS5 et Xbox Series X) qui proposeront du ray-tracing, avec du coup masse de reflets dans les décors. Les développeurs nous précisent aussi qu'un soin a été apporté à l’éclairage, aux reflets, à l’animation et à l’IA également.



Mais ce n'est pas tout, HITMAN 3 tournera en 4K 60 images par seconde sur PS5 et Xbox Series X, avec prise en charge également de la HDR. Histoire d'ailleurs d'apporter un peu plus de consistance à la technique dans le jeu, on a aussi appris récemment que le jeu permettra d'afficher jusqu'à 300 PNJ à la fois. HITMAN 3 sera disponible le 20 janvier 2021 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Google Stadia et PC. HITMAN 3 arrive également sur Nintendo Switch et sera jouable via la technologie de cloud streaming.