Hitman 3 : un gros trailer de lancement pour la sortie du jeu, du kill, du kill, du kill

Afin de célébrer comme il se doit l'arrivée sur PC et consoles de Hitman 3, Io Interactive ne pouvait pas rendre honneur à son personnage fétiche et c'est par le biais d'un trailer de lancement, assez consistant, qu'on peut découvrir les contours de ce troisième épisode qui cloture la dernière trilogie de la plus belle des manières. La vidéo revient en effet sur quelques uns des lieux que notre agent 47 va pouvoir visiter pour remplir ses différents contrats. Comme d'habitude, notre assassin pourra faire jouer son imagination pour abattre ses cibles comme bon lui semble, ce qui offre au titre une rejouabilité importante. Si jamais vous êtes passés à côté de notre test qui est en ligne depuis 2 jours , on vous remet l'URL.