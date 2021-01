Hitman 3 : on connaît les 6 lieux du crime, on va beaucoup voyager

La date de sortie de Hitman 3 arrive à pas de géant et du côté des studios Io Interactive, on affûte ses armes pour faire du jeu un événement. Il faut dire qu'avec une sortie calée au 20 janvier prochain, Hitman 3 sera le premier vrai AAA de l'année, même si cette "suite" ressemble davantage à des maps supplémentaires qu'à un véritable troisième épisode. Mais ne boudons pas notre plaisir, car le gameplay de cette nouvelle itération s'annonce aussi brillante que les précédentes, d'autant qu'on va continuer à voyager. Dans un long message posté sur le blog officiel du jeu, les développeurs détaillent les 6 lieux qui vont faire office de terrain de jeu pour Code 47, qui va évidemment utiliser les environnements pour assassiner ses cibles dans le plus grands des calmes. On sait déjà qu'on allait faire un tour du côté de la Chine, de Dubai et de l'Angleterre, on sait désormais que notre tueur à gages aura besoin de son passeport pour se rendre en Argentine, en Roumanie et en Allemagne aussi. Dans un court descriptif à chaque fois, les gars de Io Interactive expliquent que chaque lieu offrira une expérience différente et qu'il faudra regarder partout pour trouver son plaisir et varier les situations de mort. En attendant le test, sachez que notre preview est déjà disponible à cette adresse.