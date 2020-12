Hitman 3 : 3 minutes de gameplay 4K avec de jolies nouveautés

IO Interactive nous dévoile aujourd'hui une nouvelle vidéo de gameplay dédiée à Hitman 3 dans laquelle on va pouvoir découvrir plusieurs des nouveautés qui vont arriver dans le jeu via ce nouvel opus. La première amélioration concerne le nombre de PNJ qui seront affichés simultanément. Grâce au moteur Glacier Engine du studio danois, ce sont désormais plus de 300 bots qui pourront être gérés simultanément. Bien sûr, la qualité graphique ne sera pas en reste avec du 4K 60 FPS sur les consoles de neuvième génération, mais aussi le support du HDR. D'ailleurs, toutes les améliorations techniques apportées à ce nouvel opus pourront être appréciées sur les maps des deux premiers opus, ce qui veut dire que le total de destinations disponible s'élèvera à 20. Le titre sera également compatible avec le PSVR dès sa sortie en janvier, et là encore, tous les anciens niveaux seront compatibles avec la réalité virtuelle. Rappelons que Hitman 3 sortira le 20 janvier sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Stadia, mais aussi sur Switch via le jeu en cloud.