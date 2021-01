HITMAN 3 : on a testé le jeu et c'est déjà super convaincant !

Vous l'aurez compris, la version preview mise à notre disposition par IO Interactive nous donne accès pour le moment aux deux premières destinations de l'aventure. Mais aussi à l'intégralité des niveaux de Hitman et Hitman 2, et ce pour une bonne raison ! Comme ce fut le cas lors du passage au deuxième épisode, certaines améliorations graphiques ou de gameplay sont appliquées de manière rétroactive aux volets précédents. Non seulement l'aspect trilogie s'en trouve renforcé, mais les joueurs disposent ainsi d'une raison supplémentaire pour se replonger dans les missions passées. Parmi les nouveautés apportées par ce troisième opus figurent une meilleure gestion de la luminosité et des effets atmosphériques, ainsi que la présence d'un appareil-photo. Ce dernier permet par exemple de scanner des dispositifs électroniques pour débloquer des passages, ou encore d'observer un cadavre afin d'obtenir plus de renseignements sur les circonstances de sa mort. Voilà les deux interactions majeures que nous avons pu observer pour le moment, mais cet outil possède également un usage plus générique puisqu'en dehors de l'utilisation scriptée, il donne également accès à un petit mode photo. A vous la gestion du zoom, de la profondeur de champ et des filtres "insta", de la première mission de Hitman à la dernière de Hitman 3 !







Les destinations de ce nouvel épisode se dotent également d'un tout nouveau système de raccourcis. Il s'agit généralement d'échelles repliées, que l'on ne peut débloquer que par le haut. Une fois un détour trouvé et cette opération effectuée, le chemin devient accessible dans les deux sens pour toutes les futures parties. Un autre point important concerne les scènes cinématiques, qui sont de retour "pour de vrai" cette fois. Rappelons que le deuxième épisode avait malencontreusement troqué la plupart des séquences animées pour une successions de plans fixes assez décevants. Aucune mesquinerie de ce type cette fois-ci ! Les développeurs semblent avoir mis les petits plats dans les grands, à tel point que le premier niveau du jeu nous emmène carrément à Dubaï, pour l'inauguration du Sceptre, le plus haut bâtiment du monde ! Ce building a littéralement la tête dans les nuages, et c'est donc en parachute que l'agent 47 s'en approche. Si la mission s'avère relativement classique sur le fond, elle n'hésite pas en revanche à nous en mettre plein les yeux. Reflets réalistes sur les vitres (sans avoir besoin d'activer une quelconque option RTX…), rayons de soleil éblouissants, montgolfières visibles dans le ciel, décors dorés à foison et autres lancers de confettis s'avèrent très agréables à observer.





LE MANOIR DE MORTE VIEILLE