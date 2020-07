Hitman 3 : la version PS5 particulièrement optimisée, les développeurs font du teasing

Mattias Engström a livré quelques détails intéressants sur la mouture PlayStation 5

HITMAN 3 sera un autre grand pas en avant pour notre technologie, designée et inspirée par les capacités de la PlayStation 5. C'est un jeu extraordinairement complexe qui a plusieurs systèmes fonctionnant simultanément et qui interagissent entre eux constamment, donc avoir plus de puissance nous donne plus d'options et nous permet d'en faire beaucoup plus.





Hitman est un jeu basé sur l'expérimentation. Nous invitons le joueur dans un bac à sable et nous le laissons expérimenter ce qu'il entend. Par conséquent, nous voyons le système de sauvegarde et de chargement comme une fonctionnalité importante pour encourager précisément cette mécanique. Les temps de chargement ultra-rapides que nous constatons sur la PS5 en font la plateforme idéale pour la trilogie Hitman, encourageant plus que jamais l'expérimentation.