Halo Infinite : une vidéo dévoile comment le grappin du Master Chief a été créé

Il reste un mois avant la sortie tant attendue de Halo Infinite, qui avait été repoussé de plus d'un an pour améliorer tous les problèmes qui avaient été listés suite à la présentation du jeu à l'été 2020. Si 343 Industries et Microsoft ont enfin daigné montrer la campagne solo, nombreux sont les joueurs à être restés sur leur faim, aussi bien sur le plan visuel qu'au niveau du gameplay. Toutefois, s'il y a bien une feature qui avait été appréciée dans cette nouvelle démo, c'est le fameux grappin, nouveauté qui permettra au Master Chief d'attraper des objets et autres items à distance. C'est justement cet accessoire qui est mis en avant dans cette nouvelle vidéo réalisée en images réelles, comme si elle provenait de véritables archives, celles de la UNSC. On y voit deux femmes ingénieurs qui mettent en place cet objet complexe à mettre en place.La sortie de Halo Infinite est attendue pour le 8 décembre 2021 sur Xbox Series X|S, PC et Xbox One.