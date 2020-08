Halo Infinite : les véritables raisons du report, un développement chaotique ?

Peu de temps après la démo de gameplay du Xbox Games Showcase, les développeurs de Halo Infinite auront finalement pris la décision de repousser la sortie de leur bébé pour convenir aux attentes : le coronavirus fut notamment l'une des excuses principales, ce dernier entraînant trop de problèmes dans la conception du titre. Mais voilà que le réputé site Thurott.com vient apporter une autre version de l'histoire : une enquête appuyée de sources anonymes, avançant de véritables problèmes de gestion tout au long du développement.



L'un des soucis qui aurait causé le plus de tort à Halo Infinite est la sous-traitance : comme de nombreuses productions AAA, 343 Industries aurait confié la réalisation de nombreux éléments à des studios externes... mais pour l'occasion à une échelle bien plus grande que ce qu'il se fait normalement dans l'industrie. En aurait résulté de sérieux problèmes de coordination entre l'entreprise et toutes les firmes extérieures, avec même "des désaccords majeurs".



Par exemple, vous souvenez-vous de la démo de l'E3 2019 ? Pour beaucoup, elle semble plus jolie, plus soignée que la séquence de gameplay présentée il y a quelques semaines : Thurott.com affirme qu'elle proviendrait justement d'une entreprise de sous-traitance, ne représentant en rien, au moment des faits, la véritable avancée du jeu. Outch.



Autre écharde dans le pied : 343 Industries aurait souffert... d'une distraction de taille. Comme vous le savez peut-être, une série télévisée Halo est en cours de production depuis maintenant des années. On parle ici d'un projet faramineux, au budget monstre et aux équipes de production importantes, qui risque bien de faire parler de lui lors de sa sortie : toujours selon les sources anonymes de Thurott, le studio aurait tout simplement accordé beaucoup de temps à ce chantier cinématographique au détriment du jeu, créant alors un vide entre les équipes de développement et de management qui auraient évolué "sur deux planètes différentes".



D'ailleurs, ces nombreux problèmes décisionnels auraient créé un ras-le-bol général, embrayant sur le départ du directeur créatif Tim Longo en août 2019, puis de sa remplaçante Mary Olsen les mois suivants.



Voilà qui pourrait bien expliquer le pourquoi du comment, même s'il paraît nécessaire de toujours prendre des pincettes devant ces détails douloureux. Pour le moment, Halo Infinite est donc repoussé à 2021 et ne sortira donc pas en même temps que la Xbox Series X comme prévu, qui elle sera commercialisée en novembre. Que de rebondissements...