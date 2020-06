Halo Infinite : plan-séquence et 60FPS, on en parle comme le plus gros hit de la Xbox Series X

Si Microsoft n'a pas encore montré grand-chose d'Halo Infinite, l'excitation autour du projet n'en est pas moins colossale. Il s'agit là d'un hit majeur attendu de très longue date, qui plus est partie intégrante du line-up de la Xbox Series X : en attendant la présentation officielle concrète du FPS prévue cet été, certaines personnes bien renseignées se laissent aller à quelques subtiles déclarations... et ça donne envie.Ainsi, les animateurs de l'émission RDX ont, lors du dernier podcast , dit entendre "de très bonnes choses" en coulisses au sujet d'Halo Infinite : entre autres, le jeu tournerait en 60 FPS, tout ce qui aurait été montré jusque-là serait bien du temps réel, ce serait un véritable "rouleau compresseur" et, plus intriguant encore, il partagerait une similarité avec... God of War !Alors quoi, Masterchief se contrôlera-t-il avec une vue à l'épaule ? Massacrera-t-il des Dieux extraterrestres ? Le jeu serait-il un RPG en monde semi-ouvert ? À en croire l'insider "Klobrille" qui l'a affirmé auprès d'un internaute, le titre de 343 Industries se déroulerait, en réalité, entièrement en plan-séquence. Comme la dernière aventure de Kratos, c'est cela même.Si le bonhomme précise qu'il y aura peut-être quelques rares exceptions dans la campagne solo, globalement, la mise en scène suivrait celle présentée dans le dernier trailer en date diffusé lors de l'E3 2019, disponible ci-dessous.De biens belles paroles (non officielles malgré tout, rappelons-le) qui laissent effectivement penser que Microsoft en a sous le capot pour faire face à l'adversité. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un reveal du jeu en bonne et due forme.