Halo Infinite : on ne devrait pas entendre parler du jeu avant 2021

Pour l'instant, nous en sommes toujours au point de gérer les innombrables conséquences découlant du changement de date de sortie et l'équipe travaille actuellement tête baissée sur presque toutes les facettes du jeu" avoue-t-il lors d'une session de questions-réponses.

"Honnêtement, nous n'avons rien prévu pour les Game Awards mais espérons pouvoir faire au moins un point de haute importance au cours des prochaines semaines, de manière à reprendre cette aventure tous ensemble après les fêtes de fin d'année", déclare alors Jarrard. En d'autres termes, le plan de communication devrait être réétudié prochainement et il ne faudra pas s'attendre à revoir Halo Infinite lors de la fameuse cérémonie, planifiée on le rappelle le 10 décembre, mais bien en 2021. Soyons patients... et croisons les doigts pour éviter la douche froide.





Depuis le fiasco de la démo de gameplay, le chantier d'Halo Infinite a été sévèrement bousculé. Après la douloureuse décision de reporter le jeu à l'année prochaine, alors qu'il devait être le fer de lance de la Xbox Series X pour son lancement, son réalisateur Chris Lee aura carrément quitté le navire il y a quelques semaines. Forcément, le développement s'en voit chamboulé et, à en croire le responsable de la communication Brian Jarrard qui s'est exprimé sur Reddit, le jeu ne devrait pas donner de nouvelles avant un bon moment.