Halo Infinite : le scénariste des trois premiers épisodes recruté par les développeurs !

Maintenant qu'Halo Infinite est repoussé à 2021, 343 Industries dispose d'un peu plus de marge de manœuvre pour rectifier son tir. Cela passe par un coup de collier sur l'aspect technique, de façon à gommer les reproches douloureux faits lors de la dernière démo de gameplay, mais aussi sur l'ambiance et l'histoire : pour ainsi dire, le studio vient tout juste d'officialiser le recrutement de Joseph Staten, l'une des têtes pensantes de la saga. Et c'est plutôt une bonne nouvelle.Car s'il y en a un qui connait Halo comme sa poche, c'est bien lui. Écrivain de profession, Staten a rejoint Bungie à la fin des années 90 et s'est occupé d'écrire le script, le dialogue et de diriger les cinématiques de l'opus fondateur, sorti en 2001. Bien dans ses baskets, l'écrivain y restera encore quelques années et occupera le même poste fondamental sur Halo 2 et Halo 3, avant de participer à la majeure partie du développement de Destiny : en 2013, il rejoint Microsoft puis s'occupe du bon lien entre l'entreprise et certaines exclusivités externes comme Sunset Overdrive, Quantum Break ou, récemment, Tell Me Why de Dontnod Entertainment.En arrivant aujourd'hui chez 343 Industries pour travailler sur Halo Infinite, on peut dire qu'il s'agit d'un véritable retour aux sources. L'homme occupera d'ailleurs le rôle de chef de projet pour la campagne, épaulant les autres chefs d'équipe actuels. Joseph Staten se dit d'ailleurs "très heureux" de rejoindre les rangs du studio, participant alors vivement à une franchise dont il fut en partie à l'origine : on espère que son aide sera tout particulièrement bénéfique à ce volet Infinite, qui a encore du chemin devant lui pour convaincre sa communauté.