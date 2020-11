Halo Infinite : "le jeu a besoin de beaucoup de changements", déclare Shroud

Shroud n'est pas n'importe qui : c'est l'un des streamers les plus populaires du monde, et même le troisième en termes d'audience derrière Ninja et xQc. D'ailleurs, le bonhomme a fait partie du package "racheté" par Microsoft, bénéficiant alors de dix millions de dollars pour rejoindre Mixer, la plateforme de streaming du constructeur américain. Comme chacun le sait, cette dernière a finalement fermé et les influenceurs ont pu rejoindre leur terre natale, Twitch, un joli pactole en poche. Joli coup.



Mais là n'est pas l'information qui nous intéresse majoritairement : lors d'un stream sur Halo The Master Chief Collection il y a deux jours, le spécialiste des FPS s'est permis une petite remarque sur la saga... et sur son prochain jeu très controversé, Halo Infinite.





Halo Infinite doit beaucoup changer pour correspondre aux attentes actuelles. Halo est daté, mais c'est logique. Les jeux sont vieux, c'est donc normal pour eux d'avoir ce feeling obsolète.



Le streamer a tout de même rajouté qu'il n'était pas un professionnel en la matière d'Halo et que, d'ailleurs, il n'avait pas joué au cinquième épisode, dernier opus en date sorti en 2015. Et même s'il n'est pas le plus grand amateur de la franchise, il faut bien avouer que c'est exactement ce qui ressortait de la présentation de Halo Infinite : un aspect daté... voire tout à fait désuet. D'ailleurs, ce n'est pour rien que le projet, qui devait sortir au line-up de la Xbox Series X, a été repoussé en 2021. On croise les doigts pour que tout se passe pour le mieux.