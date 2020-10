Far Cry 6 : le jeu repoussé à cause du COVID-19, pareil pour Rainbow Six Quarantine

Drôle de coïncidence. Alors que le deuxième confinement vient tout juste de s'installer en France, Ubisoft annonce le report de deux de ses gros jeux : Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine. Si ce dernier ne disposait pas encore de date de sortie précise, le premier devait en revanche débarquer le 18 février prochain. Il faudra finalement patienter plus longtemps puisqu'à cause du satané COVID-19, les deux sont désormais attendus entre... avril et septembre 2021 ! Au minimum, donc, deux mois de retard pour Far Cry 6. C'est sacrément pénible, mais c'est comme ça, et le report est évidemment dû à la pandémie qui, une nouvelle fois, occasionne de gros problèmes de production en termes de télétravail. On croise les doigts pour que d'autres titres du même acabit ne subissent pas le même sort...