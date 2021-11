Far Cry 6 : le DLC avec l'acteur Danny Trejo publié par erreur, Ubisoft supprime aussitôt

Sorti il y a un peu moins d'un mois, Far Cry 6 va voir son contenu s'enrichir dans les semaines à venir, par le biais de DLC et autres mises à jour. Toutefois, les utilisateurs du jeu ont eu l'heureuse surprise de bénéficier d'une mission inédite depuis quelques jours à travers un update déployé par Ubisoft. Il s'agit en effet de la mission "Dani & Danny vs Everybody" qui met en scène l'acteur Danny Trejo, acteur fétiche de Robert Rodriguez que l'on a pu voir dans Desperados, Une Nuit en Enfer, Spy Kids ou bien encore Machete. L'acteur mexicain joue un vendeur de tacos qui va devoir sortir sa machette pour se défendre de l'assaut des hommes de Castillo. Cette mission qui ne devait arriver qu'au mois de décembre prochain a donc été rendue disponible, mais Ubisoft a réagi très vite pour la faire supprimer à travers une nouvelle mise à jour. A vous maintenant de la faire ou pas si vous souhaitez garder cette mission avec Danny Trejo en avant-première. Mais Omar Bouali, le game content director, nous fait savoir qu'en refusant la dernière mise à jour, on passe à côté de nombreux ajouts et autres optimisations.