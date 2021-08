Far Cry 6 : le dictateur Antón Castillo dévoile ses méthodes de sauvage dans ce Story Trailer

La sortie de Far Cry 6 est attendue pour le 7 octobre prochain sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One.



Ubisoft est également présent lors de cette gamescom 2021 et sans surprise, le jeu qui est mis en avant par l'éditeur français à l'aura international n'est autre que Far Cry 6. Nous avons affaire à une nouvelle vidéo, un nouveau Story Trailer, dans laquelle on découvre les méthodes peu orthodoxes d'Antón Castillo. Ce dernier ne cache pas qu'il a recours à la violence pour se faire respecter et surtout atteindre l'objectif qu'il s'est fixé : faire de sa ville un paradis sur Terre, quitte à asservir ses habitants. On rappelle que c'est Giancarlo Esposito (The Mandalorian, Breaking Bad) qui joue le rôle du grand méchant, tandis que le joueur