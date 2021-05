Far Cry 6 : la vidéo de gameplay a déjà fuité, on y voit un crocodile domestiqué

Parfois, on se demande s'il n'y a pas une malédiction autour des jeux Ubisoft ? Alors que l'éditeur français nous a donné rendez-vous demain à 18h30 pour le reveal officiel autour du gameplay de Far Cry 6, pas moins de 8 min du jeu ont fuité quelques minutes avant le coup d'envoi du State of Play consacré à Horizon Forbidden West. C'est le YouTubeur polonais, Rojson (1,66 million d'abonnés), qui est l'auteur de ce leak malencontreux, lui a publié un peu trop tôt sa preview dans laquelle il dévoile pas moins de 8 min de gameplay. Si la vidéo est restée en ligne une quinzaine de minutes, cela a suffi pour de nombreuses personnes de la sauvegarder, histoire de décortiquer ce nouvel épisode qui mettra en scène le président Antón Castill, incarné par Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian), qu'on verra dans les cinématiques, mais aussi un peu dans le jeu.Cela dit, lors de ces 8 min de vidéo leakée, aucune trace du dictateur, mais des séquences qui nous ont permis de voir un arsenal à la fois riche, varié et surtout original. Entre la gatling équipée d'un moteur et le lance-disques CD-R avec lequel on peut écouter de la musique, on send un bel effort de la part des développeurs au niveau de l'armement. Le joueur pourra aussi confectionner une sorte de jet-pack avec lequel il peut planer un court instant et cracher des flammes au sol, ou balancer des roquettes pour un maximum de dégâts. On pourra aussi conduire tout un tas de véhicules, de la belle voiture cubaine au tracteur, en passant par le cheval qu'il sera possible de câliner. Mais le cheval ne sera pas le seul animal dans le jeu, puisqu'il sera possible d'avoir des animaux de compagnier comme un jeune teckel, un alligator qu'il sera d'ailleurs possible d'habiller. En parlant de fringues, sachez qu'il sera possible de customiser son personnage de la tête aux pieds, et tant pis s'il s'agit d'un FPS. Reste à savoir si le gameplay de demain sera différent de celui qu'on a pu voir chez cet influenceur polonais. Affaire à suivre donc.