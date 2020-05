Dying Light 2 : le développement serait chaotique, "un gâchis total" selon certains employés

Dying Light 2 est un gâchis total. Nous nous sommes concentrés sur l'histoire d'abord, puis sur le gameplay sans cesse en changeant la mécanique du jeu. Le moral est à son plus bas et les têtes pensantes n'ont aucune idée de ce qu'elles font.



Des propos salés, oui, qui s'attardent ensuite sur Chris Avellone, le scénariste du jeu qui fut également derrière Fallout New Vegas d'Obsidian Entertainment

Chris est une personne qui a apporté du bon à Techland, le leadership lui fait confiance mais lui a confié un rôle avec de nombreuses responsabilités dans lesquelles il n'est pas très bon. Il a besoin d'un état d'esprit et de compétences spécifiques qu'il ne possède pas. Il n'est pas stupide mais le poids sur ses épaules est trop important.



Si Dying Light 2 était originellement prévu ce printemps, le jeu a finalement été repoussé à une date indéterminée. La conception continuerait de battre son plein, et ce de façon abusive selon un autre témoignage

À cause de conflits avec le chef créatif Pyza, les gens sont licenciés ou quittent l'entreprise. Je l'ai entendu pester sur les employés à la pré-production de Dead Island, les qualifiant même de débiles. Même quand on n'était pas en crunch, il appelait les gens à 21h-22h car c'est bourreau de travail qui exige énormément. Personne ne pense aux conséquences et nous devons tout le temps tout effacer et redémarrer parce que Pyza rêve de certains changements sans jamais consulter jamais personne.



Bref, autant dire que l'ambiance semble morose pour ce Dying Light 2 pourtant aguicheur qui, si les dires sont vrais, a encore du chemin devant lui avant de trouver l'équilibre. Le verra-t-on seulement arriver sur PC, PS4 et Xbox One cette année comme prévu ?





Le moins que l'on puisse dire, c'est que Dying Light 2 est un jeu ambitieux. Avec une aventure aux multiples choix scénaristiques influant directement sur la globalité de la ville et de son level design, le titre de Techland semble plein d'audace : seulement voilà, pour concrétiser ses idées, il faut beaucoup de talent pour à peu près autant de ressources et selon le témoignage de plusieurs employés anonymes au micro du site polonais PolskiGameDev... ce serait loin, très loin d'être le cas.En réalité, il semblerait que le développement du titre soit chaotique, et ce depuis ses débuts avec de très mauvaises décisions dès la pré-production.