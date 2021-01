Dying Light 2 : le Directeur Artistique quitte Techland après 22 ans de bons et loyaux services

Rien ne va plus du côté de Dying Light 2 qui peine à sortir de son développement chaotique. Si chez Techland, on essaie de noyer le poisson et de nous faire croire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, le départ inattendu de l'un des piliers du jeu, Pawel Selinger, qui officiait jusqu'il y a quelques heures en tant que directeur artistique et scénariste de Techland, ne nous rassure pas quant à l'avancée du projet. Cela faisait 22 ans que Pawel Selinger travaillait au sein du studio et son départ a été fait dans la plus noble des manières, avec un message d'adieu publié sur son compte LinkedIn.

Après 22 ans, j'ai décidé de mettre fin à ma collaboration avec Techland. Je voudrais exprimer ma gratitude à la société qui m'a permis de me développer et de m'épanouir pendant la moitié de ma vie. Techland, je vous en serai toujours gratifiant, tout comme les personnes formidables que j'ai rencontrées grâce à vous. Je vous souhaite que Dying Light 2 et les projets ultérieurs deviennent des succès mondiaux. Au revoir et bonne chance !







Si le compte Twitter de Dying Light a présenté ses meilleurs voeux à la communauté le 31 décembre 2020, tout en demandant aux joueurs d'être prêts pour 2021, il est vrai que les dernières nouvelles de Dying Light 2 n'étaient guère enthousiasmantes. Entre les rumeurs d'un développement chaotique, les départs pour harcèlement sexuel, on se demande réellement ce qui se passe en interne. Mais soyons bienveillants et espérons le meilleur pour que le jeu puisse enfin sortir.