Dying Light 2 : le collector a fuité, la nouvelle date de sortie bientôt révélée ?

Alors que le développement de Dying Light 2 traîne un peu en longueur et que les bruits de couloir évoquent des problèmes en interne, un revendeur tchèque a posté les images de l'édition collector du jeu. Une boulette corrigée dans la foulée, mais visiblement trop tard pour Internet qui n'oublie rien et qui s'est permis de propoager la nouvelle depuis ce week-end. Proposée à 210€, cette édition collector permet de découvrir le contenu de la boîte, à savoir un steelbool, un artbook, une figurine de Aiden prêt à décocher un coup de machette sur la tête d'un infecté, la map du jeu, des cartes postales, une mini lampe-torche UV, des sticks UV, le tout dans un boîtier collector qui se veut quali. Bien entendu, aucune date de sortie n'avait été mentionnée, mais il se pourrait bien que ce leak signifie une annonce prochaine quant à une date de sortie. On est dans l'attente.