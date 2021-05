Dying Light 2 : 7 minutes de gameplay, une grosse édition collector, une date de sortie, toutes les infos

Le jeu

Même si Techland s'est toujours montré serein sur le sujet, le développement mouvementé de Dying Light 2 : Stay Human avait de quoi faire craindre le pire, d'autant que l'annonce du jeu remonte à l'E3 2018. Comme pour montrer que c'est de l'histoire ancienne, le studio polonais a mis les petits plats dans les grands aujourd'hui, puisque l'on a droit à une vidéo de gameplay de 7 minutes qui permet d'en apprendre davantage sur ce nouvel épisode.Le joueur devra incarner Aiden Caldwell, un survivant infecté aux capacités défiant les lois de la physique. Décidé à percer un mystère de son passé, il se rend à La Ville, un endroit considéré comme le dernier baston de l'Humanité. Là-bas, il croisera des Nightrunners qui ont appris à survivre dans ce monde où les denrées sont on ne peut plus rares. D'ailleurs, trois factions se disputent La Ville : les Survivants, les Pacificateurs, et les Renégats. Il reviendra à Aiden de ses servir des intérêts de chacun pour parvenir à ses fins. Si certaines refuseront de s'allier au personnage, d'autres en revanche permettront de tisser des liens et d'être confronté à des dilemmes.Comme dans le premier Dying Light, les monstres sortiront la nuit, ce qui obligera Aiden à user de ses talents de freerunner et de combattant. Un cocktail qui avait parfaitement fonctionné dans le premier opus, et que l'on retrouvera donc ici. D'après ce que l'on nous explique, le crépuscule sera l'occasion d'explorer les nids qui, le jour, grouillent d'infectés. Pour autant, les explorer pendant leur absence ne sera pas sans danger.A noter que Dying Light 2 : Stay Human aura droit à une grosse édition collector qui, pour mémoire, avait déjà fuité il y a quelques mois . Comme prévu, elle comprendra :