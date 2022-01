Dying Light 2 : 500h pour finir le jeu, une durée de vie qui séduit autant qu'elle fait fuir

Alors que la campagne promotionnelle Dying Light 2 : Stay Human nous gave d'une vidéo par semaine depuis plusieurs mois, les développeurs de Techland abattent la carte de la durée de vie du jeu pour séduire un maximum de joueurs. C'est écrit en capitale sur l'image relayée sur ses réseaux sociaux, il faudra 500 heures pour finir le jeu dans sa totalité, soit l'équivalent de faire le voyage Varsosie - Madrid à pied. Il faut comprendre par-là que les 500 heures de jeu correspondent aux 100% de complétion, le studio Techland souhaitant que les joueurs en aient pour leur argent. Toutefois, cet argument n'est plus vraiment recevable en 2022, à l'heure où bourrer les open world de missions annexes inintéressantes font fuir certaines personnes. Les développeurs veulent être rassurants néanmoins, précisant que pour finir la campagne principale, il faudra entre 70 et 80 heures de jeu, en y allant tranquillement. Les réactions sous le tweet en question sont mitigées, certains joueurs accueillant la nouvelle avec joie, tandis que d'autres ont carrément annoncé l'annulation de leur pré-commande, ces 500 heures étant synonyme de sidequests sans intérêt. C'est ça aussi Internet.









