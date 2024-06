Dragon Ball Z Sparking Zero : les fusions au coeur du nouveau trailer de gameplay

du Gotenks, du Kefla, du Vegito, du Gogeta et même du Zamasu fusionné, pour un total de 21 persos fusionnés. Voici la liste complète :



Trunks (Enfant)

Trunks (Enfant), Super Saiyan

Goten

Goten, Super Saiyan

Caulifla

Caulifla, Super Saiyan 2

Kale

Kale, Super Saiyan

Gotenks

Gotenks, Super Saiyan

Gotenks, Super Saiyan 3

Kefla

Kefla Super Saiyan

Kefla, Super Saiyan 2

Vegetto

Vegetto, SSGSS

Gogeta (Super)

Gogeta (Super), Super Saiyan

Gogeta (Super), SSGSS

Zamasu Fusionné

Zamasu Fusionné, Corrompu

La date de sortie de Dragon Ball Sparking Zero n'est toujours pas connue, mais Banda Namco Entertainment nous a préparé une nouvelle vidéo du jeu, avec cette fois-ci un thème bien précis : les fusions. Forcément, quand on évoque Dragon Ball, il est primordial de se dire que certains personnages sont disponibles à l'issue d'une transformation entre deux protagonistes, que ce soit via une danse ou grâce aux Potalas. Il y aura