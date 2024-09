Dragon Ball Z Sparking Zero : j'ai testé les 182 persos, dont ceux de GT et des films OAV

Quatre heures. Quasiment 4 heures, c'est le temps que Bandai Namco nous a accordés pour la toute dernière preview hands-on de Dragon Ball Sparking Zero à un mois de sa sortie. Il fait partie des jeux les plus attendus de cette année, parce que d'une, la série signe son grand retour après 17 ans d'absence et d'attente insoutenable, mais aussi parce qu'il a décidé de réunir tous les ingrédients que réclament les fans de Dragon Ball et de jeux de baston spectaculaires. Aujourd'hui, nous allons vous donner de nouveaux détails sur le jeu, sur le gameplay, sur certains éléments du développement, parce que nous avons également eu l'occasion de discuter avec Jun Furutani, le producteur.

Première chose à savoir et que je peux vous confirmer, c'est qu'il y aura bien plus de personnages que les 164 qui étaient annoncés jusqu'à présent. Je sais que l'info a fuité ces derniers jours suite au piratage de la rédaction de Famitsu, mais aussi de la jaquette du jeu qui s'est retrouvé dans la nature, mais oui c'est vrai, au lancement de Dragon Ball Sparking Zero, il y aura plus de 180 combattants. C'est tout simplement un record et c'est un souhait de la part des développeurs que de faire plaisir un maximum aux joueurs. Spike Chunsoft sait que ce Sparking Zero est ultra attendu et ils ont tout fait pour être les plus généreux possibles. Plus de 180 personnages donc, sachant que des DLC viendront enrichir encore le roster, on tape clairement dans le record de tout le jeu vidéo, c'est assez insane. D'ailleurs, Goku version Dragon Ball Daima sera bien dans le jeu, mais pour l'obtenir, il faudra pré-commander le jeu, car c'est le bonus de précommande. Le personnage apparaissait dans la build que j'avais, mais il était verrouillé et je n'ai pas le droit de vous le montrer d'ailleurs.







200+ PERSOS QUAND LES DLC SORTIRONT



Alors oui, sur les 182 combattants qu'on aura dans ce Sparking Zero, certains persos comme Goku, Vegeta, Trunks ou Gohan peuvent apparaître dans 10 versions différentes. Goku normal, Goku Kaioken, Goku Super Saiyajin 1, Saiyajin 2, Saiyajin 3, Blue Saiyajin, Ultra Instinct, etc etc. Pour certains, c'est comme ça que les développeurs gonflent artificiellement le roster et même si la plupart de ces doublons autorisent la transformation vers les étapes supérieures, j'ai voulu savoir pourquoi le studio de développement a multiplié autant certains personnages et s'il avait pensé à faire qu'une seule et unique version de Goku ou de Vegeta avec toutes les transformations et toutes les attaques disponibles ? Et bien Jun Furutani, qui est le producteur de Sparking Zero, m'a dit que ça été évoqué bien sûr, mais que ce choix n'est pas viable. Pourquoi ? Tout simplement parce que des persos comme Goku, Vegeta, Gohan, Trunks et d'autres ont énormément évolué au fil des arcs et des années et qu'il était compliqué de tout unifié. Mais il n'y a pas que ça, les développeurs prennent aussi en compte que les joueurs ont aussi leur préférence. Par exemple, certains vont adorer Goku Super Saiyajin 2 et détester Goku Saiyajin Blue, ce qui est d'ailleurs mon cas. Donc en faisant le choix d'un personnage pré-disposé à être jouable dans un état particulier, une transformation précise, on plaît au joueur et surtout on gagne un temps fou. Parce que le mec qui n'aime pas Goku Saiyajin Blue ne va pas s'emmerder à transformer Goku jusqu'à cette étape. Et puis il faut aussi imaginer le nombre de manipulations à faire avec autant de transformations, ça devient rapidement le bordel. Et ce que dit Jun Furutani, ça a du sens, c'est même assez implacable.







LE FUN ET LA TAPE D'ABORD, L'ÉQUILIBRE APRÈS





J'ai aussi évoqué l'équilibre dans le jeu, car dans tout jeu de baston qui se respecte, ce qu'on recherche, c'est l'équilibre dans les personnages, qu'un personnage n'ait pas l'avantage par rapport à d'autres, et on va pas se mentir, dans la série Budokai Tenkaichi, l'équilibre n'a jamais été une priorité et c'est ok en vrai. Et c'est même logique. Mr Satan, Yajirobe ou bien encore Babidi ne peuvent pas rivaliser face à un Broly, un Gogeta ou un Goku Ultra Instinct, c'est pas logique. La présence de ces personnages que je peux qualifier de farfelu sont là pour le plaisir, pour se dire qu'on peut les jouer, même s'ils restent limités dans leur puissance et leurs attaques et c'est pas grave. C'est quelque chose qui est accepté. Si on veut gagner un combat, que ce soit en local, en ligne ou en tournoi, on prend évidemment les personnages qui ont le plus de chances de vaincre les autres.









Concernant le gameplay, quasiment tout a été dit autour de Sparking Zero et on le sait, c'est le gameplay de Budokai Tenkaichi 3, mais en plus évolué, en plus spectaculaire, avec des éléments nouveaux pour rendre les combats encore plus fidèles à l'animé. Sur ce point-là, les sensations sont toujours aussi bonnes et pour cette 2è session de hands-on, j'ai pu aller un peu plus loin dans les subtilités et j'ai notamment trouvé comment on pouvait réaliser les esquives ultra dynamiques qu'on pouvait apercevoir dans certains trailers. En fait, ces esquives ultra stylées se déclenchent dès lors que vous parvenez à utiliser la perception dans le bon timing, comme une esquive parfaite et dans ce cas-là, la petite animation a lieu. C'est pas évident et vu le bordel que sont les combats dans Sparking Zero, autant vous dire que placer un perfect perception, ça ne sera pas à tous les coups. Mais une chose est sûre, quand on le sort, c'est la satisfaction totale.







PAYE TES MUSIQUES OFFICIELLES !





Cette 2è preview hands-on fut aussi l'occasion pour moi d'aller plus loin dans le mode Story, le fameux Episode Battle, puisque Bandai Namco nous avait laissé 30 min pour faire l'histoire de Goku et 30 min pour tester celle de Black Goku. Ce qui signifie donc que oui, l'arc DBZ ne sera pas le seul arc jouable et je m'en réjouis fortement, parce que c'est vrai que les studios ont tendance à nous bourrer le mou avec Freezer, Cell et Buu. OK, c'est les arcs originelles, mais après 35 ans, on connait tout sur le bout des ongles et c'est un peu relou. Donc là, on va aborder du Dragon Ball Super, mais Jun Futurani a quand même précisé que le mode Story sera un tru moins élaboré que Dragon Ball Kakarot par exemple, qui lui est une vraie expérience solo narrative, tandis que Sparking Zero tourne davantage sur les combats. En revanche, pour l'arc Dragon Ball GT, ce n'est pas prévu qu'on entre dedans et c'est bien dommage. Même si c'est un arc pas trop aimé, j'aurais adoré qu'un studio le tente.









Dernier point que j'aimerais évoquer, ce sont les musiques. J'ai vu que l'info avait circulé un peu sur les réseaux sociaux, mais pas nécessairement de manière officielle, ou du moins il n'y a pas eu une annonce précise sur ce point, mais les musiques officielles de l'animé seront bien présentes dans le jeu. Au Japon, elles seront intégrées dans la version Ultimate, alors que dans le reste du monde, il s'agira de deux pack à télécharger, deux packs payants évidemment. Bandai Namco sait parfaitement ce qu'il faut en les proposant en contenu en plus à payer, car il est évident que tout le monde va mettre la main à la poche pour se payer les musiques officielles. En vrai, j'en salive d'avance, mais ça va être la folie que d'entendre du Head Cha-la, du We Gotta Power ou Dan Dan dans le jeu, sans oublier le reste des sons officiels.