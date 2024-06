Dragon Ball Z Sparking Zero : date de sortie et édition collector révélées lors du Summer Game Fest

On savait plus ou moins que Dragon Ball Z Sparking Zero allait arriver cette année, mais il manquait encore la date exacte. Mais Bandai Namco Entertainment a profité du Summer Game Fest pour clarifier les choses, et confirmer que le jeu sera disponible le 11 octobre prochain. L'éditeur japonais en a profité pour faire hurler les fans en dévoilant un nouveau trailer dans lequel on peut voir quelques images du mode solo avec plusieurs embranchements, histoire de surprendre les joueurs qui connaissent l'histoire de Son Goku depuis perpette. Cela veut dire que Son Goku pourra refuser l'aide de Piccolo et tenter de vaincre Raditz tout seul et ainsi ne pas finir au paradis chez Kaio. Il a été précisé d'ailleurs qu'il sera possible de choisir entre la vue classique et la vue sujective lors des cinématiques.



Bien sûr, qui dit date de sortie dit aussi éditions collectors et Bandai Namco Entertainment a dévoilé trois éditions, Deluxe, Ultimate et Collector pour faire plaisir aux joueurs amoureux de la licence. La première est vendue 99.99€, proposera un accès anticipé de trois jours et permettra d'avoir accès au Season Pass, qui prévoit déjà 20 personnages supplémentaires, dont les androïdes Gamma-1 et Gamma-2, et des protagonistes issus de de la série animée Dragon Ball Daima, à venir cet automne. Pour la version Ultimate à 109,99€, on aura le même contenu que la Deluxe, mais avec un costume Dragon Ball Super pour Son Goku en plus, des emotes, des backgrounds et un objet cosmétique qui n'a pas été détaillé. Reste la version collector en physique, qui proposera tout le contenu numérique sus-cité, mais avec des cartes, un stee.book et un diorama Broly vs. Son Goku. Le tout pour 99.99€.